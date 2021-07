Jiujitsu: a Siena risultati eccezionali per il team Pro Vercelli

Dopo la gara test di inizio stagione post covid, a Castelletto Sopra Ticino per Figmma nel circuito Born to Figth del 4 luglio scorso, in cui l' Asd Pro Vercelli ha ottenuto un ottimo risultato con vittorie sia nella categorie marroni /nere, che nei giovanili che nelle cinture minori, sabato e domenica 10 e 11 luglio il team ha partecipato con 3 atleti al campionato italiano Unione Italiana Jiujitsu 2021 quest'anno svoltosi a Siena.