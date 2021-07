Eurostat: nuove statistiche visive sulla demografia europea mostrano le dinamiche e la diversità dell'UE che invecchia

Una nuova pubblicazione interattiva, "Demography of Europe", pubblicata oggi da Eurostat, rende disponibili nuove visualizzazioni delle statistiche demografiche, con funzionalità interattive, per offrire ai cittadini un quadro più chiaro dell'invecchiamento e dei cambiamenti della popolazione europea.

Le nuove immagini consentiranno una maggiore consapevolezza dei principali dati che stanno alla base delle iniziative della Commissione relative all'impatto dei cambiamenti demografici in Europa, compresi gli effetti dell'invecchiamento della popolazione e la visione a lungo termine per le zone rurali.

Dubravka Šuica, Vicepresidente per la Democrazia e la demografia, ha dichiarato: "I dati presentati oggi ci aiuteranno ad analizzare le ragioni alla base delle molteplici tendenze demografiche dell'Unione europea. Questa pubblicazione rappresenta un altro elemento fondamentale per i nostri studi demografici; conferma che la demografia è un catalizzatore dello sviluppo e della riuscita delle nostre politiche".

Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha dichiarato: "Questa pubblicazione Eurostat ci offre un nuovo strumento semplice e interattivo per fornire ai cittadini informazioni sulla demografia europea. Ci aiuterà a comunicare gli obiettivi delle iniziative sul cambiamento demografico nell'Unione europea, un tema fondamentale per questa Commissione."

La pubblicazione è disponibile online qui.