Esperienza Castellani Shop: l’e-shop dell’arredo aziendale certificato MUN

È stato recentemente inserito tra le 750 eccellenze dell’e-commerce 2021/2022 dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, ma sono soprattutto i 50.000 clienti soddisfatti a rappresentare la garanzia della qualità offerta dalla proposta di Castellani Shop. Lo store digitale raccoglie tante soluzioni per ogni azienda, da bancone reception agli armadietti spogliatoio, caratterizzate dalla certificazione MUN e con tante promozioni grazie all’acquisto direttamente dal produttore. Senza contare i vantaggi dei servizi di personalizzazione e progettazione degli spazi, con l’Ufficio Tecnico Interno.

Su www.castellanishop.it viene raccolta una selezione di migliaia di arredi. Dietro a ogni prodotto c’è una capacità realizzativa affinata, da Castellani Srl, nel corso di oltre sessant’anni di attività nel campo della produzione di soluzioni d’arredo.

Ogni aspetto dell’esperienza d’acquisto è concepito per rispondere alle aspettative del cliente, inclusa un’assistenza che passa da supporto telefonico, email e chat online. Scorrere la proposta è semplice, come le operazioni che portano all’acquisto. Tra le opzioni disponibili figurano scaffalature, banchi vendita, vetrine espositive, scrivania ufficio direzionale, tavoli sala riunioni, sedie da ufficio, armadietti spogliatoio, reception per ufficio. E queste sono solo alcune tra le più popolari delle decine di categorie.

Vengono presentati servizi che danno un concreto supporto alle esigenze di chi gestisce un’attività, come le scaffalature personalizzabili da negozio e magazzino, e il servizio di progettazione dell’arredo di ambienti aziendali, grazie alla collaborazione con l’Ufficio tecnico interno. Sarà quest’ultimo incaricato dello sviluppo di disegni e rendering.

Gli ordini di oltre 500 euro (+IVA) approfittano inoltre di spedizione gratuita in Italia e le transazioni si verificano attraverso sistemi senza rischi (bonifico bancario, carta di credito, PayPal).

Oltre all’apprezzamento espresso da decine di migliaia di clienti, i risultati del lavoro di Castellani Shop sono certificati da istituti di ricerca, come ITQF e Statista, e dal Sigillo Netcomm, conferito dal Consorzio del Commercio Digitale Italiano. Lo store figura infine tra le PMI Innovative per il suo impegno su una crescita che sfrutta soluzioni tecniche all’avanguardia.