La politica torna agli incontri dal vivo: Ariotti presenta la sua lista

«Il pomeriggio è stato entusiasmante, complice un bellissimo sole, la location incantevole, equalche bimbo che a tratti arrivava fino a noi, convinto di trovare nel gazebo una nuova giostrina». diceAngela Ariotti, candidata sindaca della lista "Impegno per Santhià" commenta con soddisfazione la prima uscita ufficiale del suo gruppo.

«Ho percepito dai volti dei cittadini intervenuti amicizia, interesse, partecipazione e credo che da parte nostra soprattutto un messaggio siaarrivato: siamo una vera squadra».Oltre alla candidata sindaco erano presenti i 12 della lista, 6 donne e 6 uomini che sono stati presentati proprio da Ariotti e hanno raccontato ai presenti soprattutto le motivazioni che li hanno spinti amettersi in gioco: profondo amore per la città, forte senso civico, e voglia di prestare parte del proprio tempo per progettare e lavorare in favore della comunità, oltre ad un pizzico di incoscienza che tutti probabilmente hanno, sapendo che un’esperienza del genere sicuramente ruba tempo alle proprie vite private, ma restituisce anche tanto in soddisfazione e orgoglio quando si vedono realizzati i propri progetti.

Le occasioni di incontro non finiscono qui, e la lista promette ancora molti appuntamenti. «Da questo mercoledì iniziano cicli di incontri: partiamo dalle associazioni santhiatesi, e proseguiremo poi con altre categorie di cittadini, oltre ai gazebo in centro ed al mercato», conclude Ariotti.