Vaccinazioni Covid: da lunedì accesso diretto per il personale scolastico

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.114.815 dosi, corrispondenti al 91,9% di 4.477.980 finora disponibili per il Piemonte (il totale comprende le 31.400 dosi di Moderna consegnate ieri).



Da domani, inoltre, comincerà il libero accesso per il personale scolastico, universitario e della Formazione professionale, docente e non docente, che non ha ancora aderito alla campagna vaccinale oppure si è iscritto in base alla rispettiva fascia di età ed è in attesa di ricevere la prima dose. Sarà sufficiente recarsi in uno dei punti vaccinali elencati sul sito della Regione e su www.ilPiemontetivaccina.it. Per il vercellese sono il centro vaccinale di Santa Chiara a Vercelli, tutti i giorni dalle 10 alle 12, e il centro del Teatro Pro Loco di Borgosesia, tutti i giorni dalle 10 alle 12.

È necessario solo esibire una documentazione che attesti l’appartenenza a questa categoria.