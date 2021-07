Maxi schermi e feste in piazza: il vercellese si prepara alla finale di Euro 2020

Tra maxi schermi, feste in piazza e inviti alla prudenza, l'Italia si prepara a seguire l'attesa finale degli Europei 2020: nel vercellese sono moltissimi i locali pubblici che si sono attrezzati con maxi schermi che consentano ai clienti di seguire la partita, ma anche qualche amministrazione comunale ha organizzato appuntamenti in piazza per tifare azzurri.

Nel capoluogo sono bar e pizzerie che, dalle rispettive pagine social, propongono ai clienti una serata di festa in compagnia della nazionale. Stessa scelta di prudenza anche a Trino dove già nei precedenti incontri sono stati i locali ad attrezzarsi.

A Borgosesia, invece, 200 persone potranno seguire la partita da un maxi schermo in piazza Mazzini, regolarmente autorizzato, così come era avvenuto per la semifinale. Poiché al termine di Italia - Spagna qualche esagitato si era lasciato andare al lancio delle sedie, questa volta sono previsti solo posti in piedi, segnati e distanziati. Polizia Locale e vigilanti saranno al lavoro per controllare che tutto si svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e del decoro dei luoghi.

Maxi schermo in piazza anche a Gattinara: dalle 19 zona è prevista una zona pedonale in corso Valsesia, dove, dalle 21 si potrà assistere alla partita dal maxi schermo allestito in piazza cinema Italia. Il sindaco Daniele Baglione ricorda l'obbligo di indossare la mascherina.

In Valsesia anche Varallo sceglie il maxi schermo: sarà in piazza Vittorio ai piedi della Collegiata, da sempre punto di ritrovo per i grandi eventi della cittadina.

A Crescentino schermo gigante in piazza Caretto, nell’ambito della rassegna Muschin Festival: una scelta che era stata già apprezzata nel corso della semifinale di martedì.