«Ridateci il nostro ponte»: manifestazione sul greto del fiume Sesia

L'appuntamento è alle 9,30 di domenica, sul greto del fiume Sesia tra Gattinara e Romagnano, all'altezza del ponte della ferrovia. Cittadini e pendolari, che da nove mesi subiscono i disagi causati dalla mancanza del collegamento tra le due sponde del fiume, cercano ancora una volta di richiamare l'attenzione sulla necessità di lavorare in fretta e bene per ricostruire il collegamento crollato nel corso dell'alluvione del 2 ottobre scorso.

L'idea della manifestazione nasce attraverso la rete, in particolare dai componenti dalla pagina Facebook "Romagnano e Gattinara per il ponte", creata da pochi giorni e subito utilizzata come osservatorio e spazio di confronto sui quotidiani problemi di viabilità.

Particolarmente difficile la situazione sul versante gattinarese: mancanza del ponte ha fatto riversare il traffico, anche pesante, proveniente dal vercellese e diretto verso la Valsesia (ma anche verso la zona di Grignasco e Prato Sesia) lungo la strada di Vintebbio: stretta, con numerose curve e, per alcuni tratti, messa a dura prova dalla precipitazioni e dai venti dei giorni scorsi. E, negli orari lavorativi, code e rallentamenti lungo il tratto sono una garanzia.

Dopo i moltissimi problemi seguiti alla consegna del cantiere, da qualche settimana i lavori per la costruzione del collegamento provvisorio sono finalmente partiti. Ma le ferie alle porte e le poche certezze sui tempi rendono quanto mai pessimisti i residenti della zona.