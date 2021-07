Finisce a terra per evitare un mezzo in manovra: centauro in ospedale

Incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, a un centauro vercellese, che, per evitare un mezzo in manovra, ha perso il controllo della moto, finendo a terra.



L'episodio si è verificato verso mezzogiorno di venerdì, in via Torino a Villa del Bosco: un 30enne vercellese alla guida della sua moto per evitare un furgone in manovra ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente a terra. Il motociclista è stato soccorso dai sanitari del 118. Fortunatamente ha riportato solo escoriazioni superficiali ma è stato comunque trasportato presso l’ospedale di Borgosesia per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti sanitari. Tra i mezzi non vi è stato alcun contatto. La moto ha riportato lievi danni ed è stata recuperata dai familiari. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Coggiola che hanno eseguito i rilievi planimetrici.