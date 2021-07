Cerutti, c'è il rilancio. Nuova asta il 15 luglio

È arrivato il rilancio per l'asta Curatori dei Fallimenti Officine Meccaniche Cerutti e Cerutti Packaging.

Lo rendeno noto i curatori Ignazio Arcuri e Salvatore Sanzo, informando che in data 8 luglio 2021 è ritualmente pervenuta una Offerta migliorativa per l’acquisto dell’azienda di titolarità delle società fallite e dai beni costituenti il Lotto unico, aggiudicato provvisoriamente all’asta dello scorso 30 giugno 2021.

Per l’effetto, i curatori hanno sospeso la vendita ed indetto una nuova asta per l’aggiudicazione definitiva. La nuova asta si terrà in data 15 luglio 2021 alle ore 10.30 presso lo studio dell’avvocato Sanzo.

A base dell’asta verrà assunta l’offerta migliorativa pervenuta, che indica un prezzo di 6.900.000 euro.

Le offerte per partecipare alla nuova asta, che potranno essere presentate anche da chi non abbia partecipato alla precedente asta del 30 giugno 2021, dovranno pervenire entro il giorno 14 luglio 2021 alle 11, ferme tutte le altre condizioni di cui al precedente avviso di vendita, cui si rimanda integralmente e già pubblicato sui siti web pvp.giustizia.it e www.pbgsrl.it.