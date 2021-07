Squarciano le gomme a un'auto: nei guai due pensionati di Borgosesia

Due pensionati residenti a Borgosesia sono finiti nei guai per aver squarciato le gomme di un'auto a Pray, nel vicino biellese. All'origine della vicenda, ci sarebbero vecchi rancori tra famiglie.

La rapida indagine è partita da Pray, quando per l’ignara proprietaria dell’utilitaria si è ritrovata tutte le gomme completamente squarciate per quello che da subito è parso un gesto volontario. La donna ha chiesto l’intervento del 112 e dalla vicina Crevacuore è arrivata una pattuglia di Carabinieri.

Sentita la donna, i militari intervenuti, ai quali si sono aggiunti i colleghi della Stazione di Coggiola, si sono subito messi all’opera per raccogliere le testimonianze e tutti gli altri elementi utili a comprendere meglio la vicenda. Agli investigatori sono bastate poche ore per individuare gli autori: due settantenni residenti a Borgosesia. Gli anziani sono stati rintracciati ed invitati in caserma per chiarire la loro posizione.

Davanti alle circostanziate contestazioni degli operanti, avvalorate da testimonianze e immagini degli impianti di videosorveglianza, i responsabili non hanno potuto fare altro che ammettere l’addebito, motivato da vecchi rancori con la famiglia della vittima, e promettere che avrebbero risarcito il danno. Una volta ricostruita la vicenda e concluse le doverose verifiche, dal Comando di Coggiola partirà una dettagliata informativa diretta alla Procura della Repubblica di Biella.