Maltempo a Trino: il Comune raccoglie le segnalazioni dei danni

Si fa la conta dei danni, a Trino, dove, l'ondata di maltempo di mercoledì ha causato gravi danni a numerose strutture, a partire dal CineOrsa, le cui coperture, divelte dalla furia del vento, sono volate via precipitando poi su altre coperture di stabili limitrofi.

Sono moltissimi i privati che segnalano gravi danni: «I cittadini che hanno subito danni al patrimonio privato, abitazione principale o abitazione diversa da quella principale, possono segnalare tali danni presentando in Comune il Modulo B1 che alleghiamo - spiega il sindaco, Daniele Pane -. Tale modulo è da compilare nel modo più esauriente possibile descrivendo tutti i danni verificatisi a seguito dell’evento quantificandoli necessariamente con un importo, comprensivo di Iva. La segnalazione non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti. Nel caso in cui si verificassero ulteriori aggravamenti rispetto ai danni già segnalati è possibile integrare il modulo B1: in ogni caso sempre prima che venga eventualmente attivata la procedura di rimborso dei danni da parte del Dipartimento di Protezione Civile di Roma. I moduli potranno essere inviati all’indirizzo PEC del Comune: comune@pec.comune.trino.vc.it, in alternativa potranno essere consegnati a mano presso l’ufficio di segreteria del Comune di Trino, meglio orari di apertura al pubblico».



Il Comune si rende disponibile per fornire tutte le informazioni utili: chi avesse necessità può contattare lo 0161/806011.



Intanto, per la giornata di giovedì, è prevista per oggi una visita del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che nel frattempo ha richiesto lo stato d’emergenza, nelle zona maggiormente colpite. E, purtroppo, sono anche previste nuove ondate di maltempo.