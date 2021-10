Brusnengo, truffatrice cerca di entrare in casa ma la 90enne la mette in fuga

Nel pomeriggio di martedì, a Brusnengo, è andato a vuoto il tentativo di derubare una novantenne posto in essere da parte di una truffatrice che aveva provato ad introdursi nella casa della vittima spacciandosi come una conoscente interessata ad acquistare l’abitazione.

La pensionata, mostrando sangue freddo e prontezza di spirito, non si è fatta sorprendere dalla sconosciuta ed ha opposto un fermo diniego alla richiesta di accesso facendola così desistere tanto che si è allontanata a piedi facendo perdere le proprie tracce. Immediata è stata poi la chiamata da parte dell’anziana ai Carabinieri ai quali ha fornito una descrizione della malvivente. Dalla Centrale Operativa di Biella sono state allertate tutte le autoradio in servizio perlustrativo, ma della malfattrice non è stata trovata traccia.

Gli accertamenti proseguono a cura dei militari del Comando di Masserano che hanno raccolto le indicazioni dell’arzilla nonnina e stanno visionando le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona. Prosegue la distribuzione nel territorio dell’utile depliant realizzato in collaborazione tra l’Arma ed i Comuni della provincia, proprio per fornire indicazioni alle potenziali vittime delle diverse modalità con cui si presentano i truffatori.