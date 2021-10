Provincia: 300mila euro per sostenere gli eventi che rilancino il territorio

La Provincia investe sul rilancio del territorio con uno stanziamento da 300mila euro finanziare eventi che da qui alla fine dell’anno dovranno essere realizzati sul territorio provinciale.

«Quando ho saputo della disponibilità derivante dall’avanzo di amministrazione - dice il presidente Eraldo Botta - ho iniziato a immaginare quali fossero le necessità più urgenti da affrontare e, tra queste, ho ritenuto importante offrire un adeguato sostegno a quelle realtà che solitamente tengono vivo il tessuto sociale dei nostri paesi e che tanto hanno sofferto durante la pandemia. Ecco perché ho pensato di premiare l’organizzazione di eventi che risveglino le nostre comunità e, in sicurezza, le facciano tornare a vivere, a muoversi, a stare insieme».

Per facilitare l’adesione e garantire la massima rapidità, non sono previsti bandi o procedure particolari. Sarà sufficiente che gli enti locali o le associazioni interessate presentino alla Provincia un progetto da tenersi entro l’anno. Una breve istruttoria ne valuterà l’impatto e l’aderenza alle finalità dell’iniziativa e, fino all'esaurimento della disponibilità, si potrà procedere al finanziamento o co-finanziamento.

«L’emergenza - chiude Botta - non è ancora finita e questo ci costringe a tenere ancora alta la guardia ma credo sia giunto il momento di offrire alla nostra gente una prospettiva di speranza e di crescita, un’opportunità di rilancio che consenta di guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e ottimismo».