Violenti temporali sul vercellese: venti a 100 chilometri l'ora e grandine - FOTO E VIDEO

I forti temporali attesi per il pomeriggio hanno pesantemente colpito il vercellese e, in parte, anche la città.

Arrivando dal torinese, l'ondata di maltempo ha particolarmente colpito la zona del chivassesse e di Crescentino, dove, come riferisce Centro Meteo Piemonte, durante il transito della supercella temporalesca si sono registrati venti fino a 100 chilometri orari e una violentissima grandinata.

Danni anche a Trino, dove Vigili del Fuoco, protezione civile e forze dell'ordine sono al lavoro per rispondere alle chiamate per allagamenti, tettoie e coperture divelte.

Auto costrette a fermarsi e cercare ripari di fortuna lungo la provinciale che collega Trino al capoluogo: il forte vento, la pioggia e la grandine hanno reso impossibile in alcuni momenti viaggiare senza mettere a repentaglio la propria sicurezza.

In città si segnalano tendoni rovesciati nei dehors dei bar e danni nella zona dei Cappuccini dove, in via Castigliano, grossi rami spezzati dal vento si sono abbattuti a terra.

As Asigliano situazione critica, con diversi tetti scoperchiati e piante abbattute dal vento.

(notizia in aggiornamento)