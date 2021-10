Borgosesia: addio a Ivo Denicola, medico ed ex assessore comunale

Borgosesia dice addio a Ivo Denicola, medico, già dirigente del Laboratorio Analisi dell'ospedale cittadino, molto noto in valle anche per la sua lunga militanza politica e per l'attività di amministratore locale.

Uomo di destra, tra gli anni '90 e i primi anni 2000 Denicola era stato assessore nelle giunte comunali del sindaco Corrado Rotti. Assessore ai Servizi sociali della Comunità Montana, era stato anche consigliere provinciale nel corso del secondo mandato di Renzo Masoero, subentrando proprio a Rotti che aveva dato le dimissioni nel 2009.

In quello stesso anno, alle elezioni comunali di Borgosesia, che portarono alla vittoria di Alice Freschi, Denicola venne eletto nella lista di minoranza creata dall'ex sindaco.

Stimato professionalmente e umanamente, Denicola viene ricordato come una persona corretta e un attento amministratore.