Lega: «Centinaia di firme a sostegno del referendum sulla riforma della Giustizia»

«Il primo weekend dedicato alla raccolta firme per indire un referendum sulla riforma della giustizia ha avuto un successo decisamente più ampio di quanto si potesse prevedere». In una nota stampa, Gian Carlo Locarni, responsabile organizzativo provinciale della Lega Salvini Premier, traccia un bilancio della prima due giorni di sottoscrizione della proposta a proposito dei risultati conseguiti in questo primo appuntamento di raccolta firme a sostegno della proposta leghista su separazione delle carriere e responsabilità civile dei magistrati.

«Abbiamo raccolto diverse centinaia di firme in tutta la provincia vercellese, con capofila il capoluogo che ha riportato dei numeri veramente importanti - continua Locarni - e questo è solo il primo weekend. Si continuerà anche il martedì e il venerdì al mercato bisettimanale del capoluogo e i prossimi weekend sia di luglio sia di agosto. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno apposto le proprie firme e alla decina di militanti e sostenitori che si sono prodigati nello svolgimento dei gazebo su tutto il territorio provinciale».