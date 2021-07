Santhià e Pray: serate vaccinali dedicate ai giovani

L’Asl di Vercelli prosegue con due nuovi appuntamenti vaccinali dedicati ai ragazzi: venerdì 9 luglio è stata calendarizzata una giornata dedicata nella sede degli Alpini di Santhià, mentre lunedì 12 è programmato un nuovo appuntamento alla Sala Polivalente di Pray, in Valsessera.

«Le serate dedicate ai ragazzi programmate a inizio luglio in Valsesia e al Globo hanno avuto un ottimo riscontro – spiega il direttore generale dell’Asl, Eva Colombo – Compatibilmente con le dosi a disposizione stiamo proseguendo in questa direzione rivolgendoci ai ragazzi e alle “sacche” di popolazione che per vari motivi non sono ancora state raggiunte dalla Campagna vaccinale. Per queste serate occorre ringraziare gli amministratori locali e la rete del volontariato che hanno agevolato la riuscita di queste iniziative».

A Santhià la giornata è programmata venerdì 9 luglio dalle 17.30 alle 20.30 nel Centro vaccinale realizzato nella sede degli Alpini. Le prenotazioni sono state raccolte dal Comune lunedì 5 luglio e la lista è stata poi comunicata all’Asl per l’inserimento sul portale www.ilpimontetivaccina.it dei nominativi aderenti. «Ci sono state messe a disposizione 150 dosi, i posti disponibili sono andati esauriti in fretta, li abbiamo riservati ai ragazzi nella fascia di età tra i 16 e i 20 anni – spiega il sindaco di Santhià, Angelo Cappuccio – In città ci sono circa 400 ragazzi di quest’età, pertanto abbiamo già dato la nostra piena disponibilità e ripetere l’iniziativa».

A Pray la giornata vaccinale straordinaria è invece programmata lunedì 12 luglio al Centro vaccinale della Sala Polivalente che era già stato utilizzato per un open day dedicato alla Valsessera: la fascia oraria dalle 15 alle 17 sarà dedicata ai richiami, mentre dalle 17 alle 20 saranno messe a disposizioni 100 dosi riservate ai ragazzi. In questo caso è possibile prenotarsi chiamando il Comune al numero 015.767035-1, ma occorre affrettarsi perché nel primo giorno di prenotazione sono andati esauriti già 50 dei 100 posti a disposizione. «Siamo contenti di poter ospitare un evento che abbiamo destinato sia ai ragazzi sia alle fasce di popolazione ancora non vaccinate, che stiamo cercando di raggiungere con una campagna “porta a porta”. La nostra Sala polivalente è a disposizione dell’Asl per dare il nostro contributo alla Campagna di immunizzazione», ha commentato il sindaco di Pray, Gian Matteo Passuello.