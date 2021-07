Doppio lutto per il dottor Silvio Borré: morti entrambi i genitori

Doppio lutto per il dottor Silvio Borrè, primario di Malattie Infettive, cittadino onorario di Vercelli e medico molto stimato per l'attività condotta in questo lungo periodo di pandemia.

Nel giro di poche ore, Borrè ha perso entrambi gli anziani genitori - 96 anni il papà, 90 la mamma, - spirati a brevissima distanza l'uno dall'altra. Una notizia che sta circolando da qualche ora e che ha molto colpito i tanti vercellesi amici ed estimatori del medico. Non solo per il lutto che ha colpito l'apprezzato medico, ma anche per la toccante coincidenza di due vite che si spengono a breve distanza l'una dall'altra dopo aver trascorso insieme la gran parte degli anni.

Moltissime le persone che stanno condividendo il lutto del primario e tra loro La Direzione Generale dell'Asl di Vercelli che, in una nota esprime «vicinanza al dottor Silvio Borrè - si legge in una nota - primario di Malattie infettive impegnato in prima linea durante l'emergenza Covid, colpito in queste ore dal grave lutto di entrambi i genitori. La Direzione e i colleghi esprimono le più sentite condoglianze»,