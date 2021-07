Martedì alla Mondadori (ore 18), Bassini presenta il suo nuovo libro

Martedì 6 luglio, alle ore 18, alla Mondadori (via Cavour 4), Remo Bassini presenta il suo nuovo libro “Forse non morirò di giovedì” (Golem Edizioni, Torino). Un romanzo ambientato nella redazione di un giornale di provincia. La presentazione avverrà in uno spazio all'aperto. Dialoga con l'autore la professoressa Elisabetta Perfumo.

“Signorina, è un bel mestiere il nostro. È bello anche perché ci permette di incontrare persone e storie. Ma c’è una storia, quasi mai raccontata: è la storia del giornale stesso e di chi lo fa.”

Il romanzo (recensito da Il Fatto, Il Mattino, La Sicilia, Pulp Libri e altre testate) si è classificato al primo posto al Premio Letterario Internazionale Città di Cattolica, ex aequo con A una certa ora di un dato giorno di Mariantonia Avati.