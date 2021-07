Varato il calendario di Serie A1: debutto di fuoco per Engas Hockey Vercelli

La FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici, ha reso noto oggi, sabato 3 luglio, il calendario ufficiale di Serie A1 di hockey pista per la stagione 2021-2022; campionato a cui prenderà parte Engas Hockey Vercelli dopo la promozione e la vittoria del titolo di Campione d’Italia di A2.

Sono 14 le squadre iscritte a rappresentanza di sette regioni: Veneto, toscana, Lombardia, Emilia Romagna, Basilicata e Piemonte, cosa che non accadeva dalla stagione 2014-2015.

La regular season consterà di ventisei giornate:

- le tredici di andata inizieranno il 2 ottobre 2021 per concludersi l’8 gennaio 2022;

- la prima di ritorno è fissata per il 15 gennaio e la conclusiva si svolgerà il 9 aprile 2022.

Pausa per la Nazionale, impegnata nella preparazione del Campionato Europeo che si giocherà in Portogallo fra la quinta e la sesta giornata di andata, con ripresa il 27 novembre. La sosta per la Coppa Italia sarà nel fine settimana del 26-27 febbraio. Quattro i turni infrasettimanali, divisi equamente fra 2021 e 2022.

Playoff

Via il 20 aprile 2022 con i due preliminari fra la settima e la decima classificata e fra l’ottava e la nona delle regular season (ritorno 23 aprile).

Le sei miglior classificate della stagione regolare e le due vincenti dei preliminari giocheranno i playoff scudetto che sarà così organizzato:

dal 30 aprile al 7 maggio quarti di finale al meglio delle tre partite;

dal 14 maggio al 28 maggio semifinali al meglio delle cinque gare;

dal 4 giugno al 18 giugno finali scudetto al meglio dei cinque incontri.

Playout salvezza

Si giocheranno fra le squadre classificatesi nella regular season dall’undicesimo al quattordicesimo posto.

Uno sguardo al calendario di Engas Hockey Vercelli

Battesimo di fuoco nella massima serie per i nerogialloverdi di mister Punset con le prime tre giornate molto toste.

Già al debutto, infatti, la sfida sarà contro GDS Impianti Versilia Hockey Forte dei Marmi, seconda classificata in A1 lo scorso anno: in casa al Palapregnolato sabato 2 ottobre con inizio alle 20.45 (ritorno 15 gennaio 2022).

Impegnativo anche il turno seguente (10 ottobre alle ore 18 in trasferta) con ASD GS Hockey Trissino (ritorno 22 gennaio 2022).

Alla terza giornata, fra le mura amiche il 16 ottobre alle 20.45, Hockey Vercelli riceverà i Campioni d’Italia in carica di Amatori Wasken Lodi (ritorno 29 gennaio 2022).

Un inizio, quindi, assolutamente sfidante per i bicciolani, chiamati da subito al confronto con le squadre più forti. Come da tradizione, tutte le gare casalinghe di Hockey Vercelli al Palapregnolato si giocheranno di sabato con fischio di inizio alle 20.45.