Riforma della giustizia: gazebo della Lega a sostegno del referendum

Con il primo weekend di luglio la Lega avvia la raccolta firme per la riforma della giustizia. Nelle principali piazze della provincia ogni sabato e domenica ci saranno i gazebo che, a Vercelli, verranno allestiti anche il martedì e venerdì, durante il mercato bisettimanale. La raccolta firme parte sabato 3 luglio da Borgosesia (piazza Martiri dalle 8 alle 13) e Vercelli (via Vittorio Veneto angolo corso Cavour dalle 15 alle 19), ma stand saranno allestiti anche a Santhià, in corso Nuova Italia, dalle 15 alle 19, a Varallo, in corso Libertà dalle 14,30 alle 17,30 e ad Arborio in piazza Cavour dalle 16 alle 19.

«Un atto importante di partecipazione - sottolinea Alberto Pipitone, responsabile provinciale per il referendum - rivolto a tutti i cittadini che credono che si possa cambiare in meglio».

«La vittoria dei Sì - aggiunge Gian Carlo Locarni, responsabile organizzativo provinciale del movimento Lega Salvini Premier - sarà una svolta epocale per tutto il sistema giudiziario, che di fatto si aprirà alla concertazione democratica dei cittadini. Invitiamo tutti ad apporre la propria firma per poter intraprendere quel percorso di innovazione per l’intero comparto legato alla giustizia, nel rispetto di tutti. Ricordiamo, inoltre, che si può firmare nel proprio Comune (in cui si è elettoralmente iscritti). Nel caso in cui non fossero presenti i moduli vi chiediamo di segnalarlo alla mail info@comitatogiustiziagiusta.<wbr></wbr>it e sarà nostra premura fare in modo che vengano depositati. Quindi avviseremo quando sarà possibile ritornare per firmare».