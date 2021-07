Festa dei Saldi in città: due giorni a caccia dell'affare

Festa dei saldi con due giorni di sconti ed esposizioni in strada. Il commercio vercellese apre la stagione più attesa dai consumatori trasformando la città in un grande spazio commerciale all'aperto dove girare, curiosare e trovare occasioni per tutte le tasche.

A organizzare la due giorni è Ascom che, proprio in settimana, ha visto premiare il lavoro di progettazione e programmazione condotto con vari Comuni del territorio, portando a casa dalla Regione il finanziamento di ben cinque progetti relativi ai Distretti del Commercio, per un importo totale di 100mila euro.

Ai negozi viene offerta l'occasione per esporre la merce all'esterno e presentare tutte le occasioni in un clima di rinnovato entusiasmo dopo un altro inverno e una primavera segnati da chiusure e restrizioni, con il settore in forte sofferenza.