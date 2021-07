Terzo Settore: incontro tra Bobba e il presidente Mattarella

Incontro tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e una delegazione di Terzjus, formata dal Presidente, Luigi Bobba, dal segretario generale, Gabriele Sepio, e dal direttore scientifico, Antonio Fici, per presentare e consegnare il primo Terzjus Report sulla Riforma del Terzo Settore, che, venerdì, è stato oggetto di un seminario nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica.

«Siamo onorati - commenta Bobba - di avere avuto la possibilità di incontrare il presidente Mattarella e di potergli presentare il rapporto “Riforma in movimento”, redatto in occasione del primo compleanno di Terzjus. Con il Presidente abbiamo sottolineato la novità della nuova legislazione, che si è proposta di dare un vestito unitario al mondo del Terzo Settore. Ma non bastano nuove norme per conseguire l'obiettivo di valorizzare quell’Italia che ricuce, è necessario infatti camminare tutti nella stessa direzione, solo così il Terzo Settore potrà veramente diventare struttura portante dell'intero Paese. Dai risultati del rapporto - conclude il presidente Bobba - viene un invito forte alle istituzioni preposte all'attuazione della riforma, non solo ad accelerare il passo, ma anche ad accompagnare con adeguate risorse questo importante cambiamento».