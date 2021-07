Grandinata a Gattinara: chiesto lo stato di emergenza

Nella serata di martedì 29 giugno, Gattinara è stata investita da un violentissimo nubifragio con raffiche di vento fortissime e da una grandinata, con chicchi di ghiaccio grandi come noci.

La grandine ha colpito in particolar modo i vigneti che ricoprono le colline di Gattinara, ma ha danneggiato pesantemente anche le altre attività agricole (Ortofrutticole e Florovivaistiche).

Un vero e proprio disastro economico per il territorio, i vigneti che danno origine a produzioni di eccellenza, tra le quali il pregiato Gattinara docg, in pochi minuti sono stati devastati.

Grappoli spappolati, interi filari distrutti, secondo le prime stime, i danni ai vigneti sono ingenti, si aggirano intorno all’80% per arrivare fino a punte del 100%.

In questo momento le viti sono nella fase di ingrossamento degli acini e di chiusura dei grappoli, quindi la grandinata ha segnato irrimediabilmente la stagione: nelle viti più colpite la produzione di quest’anno è compromessa e anche quella della prossima stagione potrebbe essere pregiudicata.

Il sindaco Daniele Baglione ha fatto un sopralluogo la sera stessa del nubifragio per verificare direttamente quanto accaduto e si è attivato per chiedere alla Regione Piemonte lo stato di emergenza.

«Faremo tutto quello che è in nostro potere – spiega Daniele Baglione – per far fronte a questa emergenza. Ho sentito personalmente il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa, nonché il consigliere regionale Angelo Dago membro della Commissione Agricoltura, per avviare le procedure presso il Governo per ottenere lo stato di emergenza».

Cirio e Protopapa hanno prontamente attivato la struttura regionale per verificare come poter dare una mano. !Oltre a questo - aggiunge Baglione -, stiamo ragionando con le associazioni di categoria e i nostri agricoltori per evitare che un evento simile possa tornare a fare così tanti danni in futuro, presenteremo proposte per contributi a fondo perduto per interventi strutturali a difesa delle colture».

Nei prossimi giorni, gli Uffici del comune invieranno una lettera a viticoltori e agricoltori in cui sarà chiesto di inviare in Comune una dichiarazione dei danni subiti supportata da materiale fotografico, che sarà poi trasmessa in Regione.