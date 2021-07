Auto in fiamme sulla Torino - Milano

Auto a fuoco, nel pomeriggio di venerdì, lungo il tratto vercellese della Torino - Milano, in Comune di Balocco, non lontano dal casello di Greggio: intorno alle 16.30 una squadra dei Vigili del fuoco della sede centrale di Vercelli è intervenuta per spegnere le fiamme che si erano sprigionate dall'utilitaria. L'intervento ha consentito di effettuare la messa in sicurezza di tutta l’area interessata.