Palloni e giocattoli per divertirsi insieme: il dono del Comune ai ragazzi dei Centri estivi

Doni per i centri estivi di Borgosesia: li hanno consegnati il sindaco Paolo Tiramani e la vicesindaco Emanuela Buonanno oggi, 2 luglio, con l’intento di rendere ancor più divertenti le giornate dei bambini.

«Dalle varie iniziative messe in campo durante quest’ultimo anno erano rimasti in Comune diversi giocattoli – spiega il sindaco Paolo Tiramani – che abbiamo deciso di consegnare oggi ai centri estivi della città: i bambini avranno a disposizione questi giochi per i momenti di pausa dalle attività organizzate dagli animatori, potranno così giocare tutti insieme, divertendosi e, contemporaneamente, imparando a condividere e rispettare “il bene comune”».

I giocattoli consegnati sono di vario genere, dai Gormiti a giochi con Peppa Pig, fino alle tradizionali palle e palline che sempre fanno felici i bambini, dai piccolini dell’infanzia fino a quelli più grandi delle medie: «E’ sempre bello far visita ai bambini – commenta la Vicesindaco Emanuela Buonanno – la consegna dei giocattoli è stato un momento gioioso per tutti. Abbiamo avuto modo di vedere, ancora una volta, come siano ben organizzati e funzionali i nostri centri estivi e di come i nostri bambini, costretti dal virus ad un anno e mezzo di regole restrittive, abbiano la voglia di tornare a giocare tutti insieme, condividendo giochi, spazi e spensieratezza».

I giochi offerti ai centri estivi rimarranno in dotazione alle scuole e saranno utilizzati durante l’anno scolastico nelle attività di pre e post orario di lezione: «Ogni iniziativa che facciamo va nella direzione di migliorare il servizio – conclude il sindaco Tiramani – oggi questi giocattoli servono per il centro estivo, tra qualche mese serviranno per il pre-post: un piccolo gesto del Comune per essere vicini ai nostri bambini e rendere più gradevole il tempo trascorso a scuola».