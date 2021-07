Trino, sabato 2 luglio, incontro con Remo Bassini

Domani, sabato 2 luglio, alle ore 12, al Bar Cose buone (in Corso Italia 49), Remo Bassini (giornalista e scrittore, ex direttore de La Sesia) presenta il suo nuovo libro "Forse non morirò di giovedì (Golem) un libro ambientato nella redazione di un giornale di provincia.

Insieme all'autore ci sarà il sindaco Daniele Pane. Il libro è in vendita presso la Cartolibreria Italia.



Il libro è stato recensito da Il Fatto, Il Mattino a da diverse testate on line.

L'ultima su Pulp, leggi qui.

Incipit.

“Signorina, è un bel mestiere il nostro. È bello anche perché ci permette di incontrare persone e storie. Ma c’è una storia, quasi mai raccontata: è la storia del giornale stesso e di chi lo fa.”

E, a proposito, del titolo...

È superstizioso Sovesci. Se vede un gatto nero cambia strada, e se potesse abolirebbe dalla sua vita il giovedì: gli capita di tutto quand’è giovedì.