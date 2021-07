A fuoco una stalla e un fienile, mucche morte nel rogo- FOTO

Un vasto incendio, nel pomeriggio di giovedì 1 luglio, sta interessando una stalla e un fienile a Valduggia: sul posto, in via Monte Fenera, sono al lavoro numerosi mezzi Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli e del Comando di Novara che stanno lottando per circoscrivere le fiamme, ben visibili dalla strada e anche da lontano.