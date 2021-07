Distretti del Commercio: vercellese al top nei finanziamenti regionali

La provincia di Vercelli è seconda nella graduatoria generale relativa ai Distretti del Commercio, con cinque domande ammesse che riceveranno, ciascuna, contributi per 20mila euro, a fronte di un bando regionale da mezzo milione di euro che è andato a finanziare i primi 25 progetti. La graduatoria è stata resa nota nella giornata e il risultato ottenuto rappresenta un motivo di vanto per il sistema del commercio locale.

Il provvedimento, infatti, mira all’introduzione di modelli innovativi di sviluppo a livello urbano o intercomunale, per sostenere e rilanciare il commercio attraverso strategie capaci di rispondere agli effetti economici della pandemia. Parallelamente, la Regione ha voluto creare un sistema strutturato e organizzato territorialmente, in grado di coinvolgere le singole attività commerciali con i Comuni, le organizzazioni imprenditoriali, le imprese, i consumatori e gli altri soggetti portatori di interesse. L’obiettivo finale è quindi quello di dotare i nostri territori di nuovi strumenti capaci di garantire il presidio commerciale e l’occupazione.

«Come rappresentanti del Vercellese eletti a Palazzo Lascaris – commentano i consiglieri del gruppo Lega Salvini Piemonte, Angelo Dago e Alessandro Stecco – siamo particolarmente orgogliosi del risultato ottenuto. Con cinque progetti accolti, infatti, la nostra provincia si è classificata seconda nella graduatoria regionale, alle spalle solo di quella di Torino».

A ricevere i singoli contributi da 20mila euro saranno i distretti diffusi del commercio di Crescentino, delle Terre d’acqua a Trino e di Al Po(i)nt a Cigliano e i distretti urbani del commercio di Gattinara e Vercelli.

«Sono tutte realtà che difendono e diffondono le eccellenze della nostra terra, con produzioni riconosciute nel mondo come ad esempio quella del riso e del vino - commentano i consiglieri regionali leghisti -. Ringraziamo pertanto il nostro assessore al Commercio Vittoria Poggio per l’attenzione che ancora una volta ha dimostrato per l’economia di prossimità, vero baluardo contro la desertificazione dei nostri territori e custode del grande senso di comunità cha ancora anima il nostro Piemonte».

Molto orgoglioso del risultato ottenuto anche il sindaco di Trino, Daniele Pane, che in mattinata, aveva condiviso la sua soddisfazione attraverso i social: «Trino è stato capofila di un progetto che ha coinvolto 18 Comuni - spiega Pane - e nei mesi scorsi, grazie al supporto di Ascom, abbiamo lavorato intensamente. Questo risultato costituisce un'altra concreta opportunità per il nostro territorio e le nostre attività».