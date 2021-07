“Siamo entusiasti della ripresa delle attività della biblioteca, tutto in sicurezza, ma di nuovo in presenza” esordisce così l’Assessore Gianna Baucero, all’apertura della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina presso la Biblioteca Civica – sezione Ragazzi.

E’ stata l’occasione per presentare la minirassegna di quattro appuntamenti, per i bambini da 0 a 6 anni, dal titolo “A colazione con… la fantasia!”. Gli incontri sono previsti al mattino di sabato alle ore 10.00, presso la Biblioteca Civica di Via Galileo Ferraris.

Primo incontro il 10 luglio, a seguire 17, 24 e 31 luglio. Per prenotare sarà necessario inviare una e-mail a biblioteca.ragazzi@comune.vercelli.it, entro le ore 12.00 del venerdì antecedente all’incontro.

“Il messaggio che vogliamo trasmettere ai bambini – continua l’Assessore Baucero - è l’amore per la lettura, per il libro, che non deve essere visto come un insieme di fogli di carta, ma come una risorsa incredibile, che deve essere vissuta dai bambini come uno scrigno di idee e di proposte, è un veicolo in grado di raggiungere la parte emotiva”.

Periodo di riapertura anche per la Sala di Consultazione dell’Archivio Storico. Le aperture sono previste nelle giornate di martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00, su prenotazione alla seguente e-mail: bibliotecacivica@comune.vercelli.it.Ultima novità, nel mondo della Biblioteca Civica è lo spostamento dell’emeroteca dalla sede di Via Cagna, a quella di via Galileo Ferraris, dove è stata allestita una sala per consultare tranquillamente quotidiani e riviste.