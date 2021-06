Cerutti: l'offerta migliore è quella di Bobst Italia

Cerutti assegnata provvisoriamente alla Bobst Italia. E' questo l'esito dell’asta celebrata il 30 giugno, cui ha partecipato anche Seconda Rinascita s.r.l.

Bobst ha offerto 6 milioni 200mila euro a fronte di una base d’asta di 5 milioni.

Entro dieci giorni vi è la possibilità per i Fallimenti di ricevere nuove offerte irrevocabili di acquisto migliorative, per un prezzo non inferiore a quello di aggiudicazione, maggiorato del 10%: nel qual caso sarà celebrata un’asta finale tra il nuovo offerente e l’aggiudicatario provvisorio ai fini della designazione dell’aggiudicatario definitivo.

Poiché in data odierna è terminato l’ultimo periodo di cassa integrazione richiesto dai Fallimenti, i curatori Ignazio Arcuri e Salvatore Sanzo, in conformità ai provvedimenti autorizzativi già emessi da giudici delegati, hanno attivato le necessarie procedure affinchè i lavoratori possano accedere alla Naspi.