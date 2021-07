Sant'Andrea, resta inagibile la sacrestia. Attesi un sopralluogo e la stima dei danni - FOTO

Si sono concluse nella notte, intorno alle 2,30, le operazioni di bonifica all'interno della basilica di Sant'Andrea dove nella serata di martedì, un incendio ha interessato la sacrestia.

Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, i danni sono stati contenuti e resta inagibile il solo locale interessato dalle fiamme, dove è andato distrutto un armadio contenente libri e paramenti sacri.

Nessun danno, fortunatamente, alle persone: le 10 suore della Fraternità della Trasfigurazione e un'ospite che era con loro nella parte conventuale dell'abbazia erano state evacuate fin da subito e nessuna ha riportato conseguenze.

«Sono stati momenti di grande spavento per la nostra basilica - scrive in un post il sindaco Andrea Corsaro, presente fin dai primi momenti dell'allarme con gli assessori Gianna Baucero, Emanuele Pozzolo, Massimo Simion, con la dirigente e con il personale del settore Cultura (l'abbazia è proprietà del Comune di Vercelli, ndr) -. La situazione attualmente è pienamente sotto controllo, le Suore della Trasfigurazione sono state fatte uscire in sicurezza e anche i danni per fortuna sono limitati. Un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco di Vercelli per il pronto e risolutivo intervento, a tutte le forze dell'ordine che sono intervenute e agli assessori e ai dipendenti del Comune che tanto si sono prodigati».

Nella mattinata di mercoledì è previsto un nuovo sopralluogo dei Vigili del Fuoco e sarà possibile fare una stima compiuta dei danni.