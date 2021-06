Incidente a Livorno Ferraris: ci sono feriti

Incidente con feriti, nella prima serata di mercoledì. Poco prima delle 20, una Golf e una Skoda Fabia si sono scontrate sulla circonvallazione di Livorno Ferraris, lungo la provinciale 123.

Una squadra del distaccamento permanente di Livorno Ferraris, del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli, è intervenuta per i soccorsi, occupandosi di estrarre una delle persone ferite che risultava incastrata all'interno dell'abitacolo e, in collaborazione con il personale 118, per prestare i primi soccorsi sanitari.