CnosFap in lutto: morto a 48 anni Andrea Aina, apprezzato insegnante

Avrebbe compiuto 48 anni domani giovedì 1 luglio ma non ce l'ha fatta. Andrea Aina, ex allievo e insegnante al Cnos Fap di Vercelli è morto nella notte tra martedì e mercoledì «dopo un periodo di sofferenza che lo ha condotto sicuramente in paradiso al cospetto di Maria Ausiliatrice e di Don Bosco», dice commosso Flavio Ardissone.

Aina era un abilissimo insegnante impegnato sia nel corso di falegnameria sia nel corso di addetti al giardinaggio: «Il nostro Andrea già provato dalla perdita della mamma l'anno scorso, ha percorso In brevissimo tempo il suo calvario che lo ha portato al traguardo del suo cammino terreno», ricorda Ardissone.

Ardissone, che era anche stato suo insegnante, lo ricorda In bellissimi momenti extrascolastici durante indimenticabili gite a Napoli, città a lui particolarmente cara, ove si recava ogni anno per fare acquisti a San Gregorio Armeno per arricchire i suoi preziosi presepi che custodiva gelosamente in casa. Amante dell'arte in particolar modo di quella sacra, Andrea era un eccezionale collezionista di pezzi preziosi provenienti dalle più disparate parti.

Paolo Pedracini, presidente dell'Unione ex allievi di Vercelli d'intesa con Flavio Ardissone ha pensato di istituire in sua memoria una borsa di studio che annualmente verrà assegnata a un allievo del centro di formazione professionale Don Bosco di Vercelli.

Il rosario in suffragio di Andrea Aina verrà recitato nella chiesa parrocchiale di Ghislarengo, venerdì 2 luglio alle 15; le esequie verranno officiate subito dopo la recita del rosario alle ore 15,30 sempre nella chiesa parrocchiale di Ghislarengo.