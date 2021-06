Borgosesia revoca l'ordinanza che vieta la vendita di bevande in bottiglia

«La situazione generale è oggettivamente migliorata e, per andare incontro alle esigenze degli esercizi pubblici della città, ho deciso di revocare l’ordinanza emessa il 30 aprile scorso: confido nella collaborazione degli esercenti e dei consumatori». Il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, ripristina dunque la normalità anche in questo ambito, dopo che ad aprile era stato costretto ad adottare misure restrittive a seguito di comportamenti inaccettabili di persone che, in pieno centro, si erano lasciate andare ad assembramenti selvaggi, con atti indecorosi nel centro città.

«Comprendo l’esigenza degli esercenti di tornare a lavorare normalmente – aggiunge Tiramani – e quindi, verificato che la quasi totalità dei locali pubblici ha seguito con scrupolo le regole e si è attivata in collaborazione con il Comune per la tutela del decoro pubblico, ho deciso di ripristinare la possibilità di vendita di bevande in bottiglie di vetro. Resta inteso che, in caso si dovessero ripetere i problemi rilevati in primavera – saremo costretti a riattivare i divieti. Ma mi auguro, e sono estremamente fiducioso, che prevalga il buonsenso in tutti… anche in quegli esercizi che purtroppo si sono dimostrati poco attenti alle indicazioni del Comune».

La revoca dell’ordinanza non modifica, invece, la normativa nazionale: «Quando ci sono manifestazioni in corso non si possono somministrare bevande in contenitori di vetro per motivi di ordine pubblico – spiega il Comandante della Polizia Municipale, Ruggero Barberis Negra – questa è una normativa stabile, dunque va sempre rispettata. Invito gli esercenti ad informarsi sul sito del Comune di Borgosesia per conoscere le date di tutti gli eventi in programma (che comunque sono ampiamente pubblicizzati): in corrispondenza degli stessi sono tenuti ad evitare la vendita di bevande in vetro, sennò saranno sanzionati: è necessario per tutelare la sicurezza dei cittadini».

«Con questa iniziativa andiamo sempre più verso il ritorno alla normalità – conclude il sindaco – mi auguro che presto potremo lasciarci alle spalle le restrizioni e i timori, grazie anche all’ampia campagna vaccinale a cui hanno aderito anche tantissimi giovani ed alla comune consapevolezza che solo attraverso comportamenti virtuosi da parte della collettività si potrà riprendere la vita a cui eravamo abituati. Aiutiamoci reciprocamente, rispettando le regole, e ce la faremo prestissimo».