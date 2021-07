Dal Fondo salva-imprese al nuovo piano per la formazione: Chiorino a Vercelli per discutere di crescita del territorio

«Sappiamo che dietro a ogni lavoratore c'è una famiglia - dice Chiorino nel corso di una conferenza stampa a chiusura dell'incontro - e per la Regione le famiglie sono tasselli fondamentali per valorizzare il nostro territorio».

La rassicurazione che «comunque vada l'asta di mercoledì 30 giugno, nessun lavoratore della Cerutti verrà lasciato solo nel percorso di riqualificazione professionale» e l'impegno «a cercare un dialogo con la nuova proprietà e con il territorio per affrontare i nodi che, al momento sono irrisolti in questa crisi». L'assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino, fa tappa a Vercelli per discutere con il sindaco Andrea Corsaro e l'amministrazione comunale una serie di iniziative che la Regione intende mettere in campo sul versante dell'occupazione, della formazione e della scuola e sceglie la crisi del momento per chiarire quelli che saranno i capisaldi dell'azione regionale dei prossimi anni.

Una parte dei temi riguardano misure che la Regione ha già avviato in questi mesi: «Il fondo salva imprese a supporto delle piccole e medie aziende che si trovino in una situazione di crisi ma che abbiano piani industriali sostenibili nel medio termine - spiega Chiorino -. In questo momento, purtroppo, c'è molta difficoltà ad accedere a finanziamenti e sostegni bancari e per la Regione è prioritario evitare che il sistema economico piemontese possa subire infiltrazioni da parte della criminalità organizzata che, invece, di liquidità da investire ne ha molta, purtroppo. Ma anche che aziende storiche finiscano in fondi speculativi che, dopo aver rilevato il marchio, spostano la produzione, lasciando il territorio più povero».

Il fondo, varato a marzo, è stato finanziato con 3 milioni e mezzo di euro, ma si lavora per potenziare la dotazione finanziaria.

A sostegno della sviluppo industriale del territorio ci sono altre due misure: la revisione del sistema di formazione professionale, con la creazione di corsi maggiormente pensati per le esigenze dei singoli territori, e misure che incentivino l'arrivo di nuovi insediamenti sulle quali ha particolarmente insistito anche il sindaco Corsaro.

«Dobbiamo fare in modo che i nostri territori siano attrattivi per chi vuole investire - ha ribadito il primo cittadino - e la possibilità di confrontarci con la Regione su questi temi è per noi molto importante».

Sul tema amministrazione comunale e governo regionale si trovano sulla medesima lunghezza d'onda: l'attrattività del territorio è data dalla presenza di infrastrutture tecnologiche, dai collegamenti, dai costi dei terreni, ma anche dai servizi offerti a chi potrebbe venire a vivere in zona: residenzialità, scuole, proposte culturali tanto per fare qualche esempio.

«Il Piemonte deve ripartire mettendo al centro del progetto famiglia, lavoro, istruzione e formazione di alto livello che possa fornire personale formato di qualità alle piccole e medie imprese che sono il motore con cui la nostra Nazione si afferma nel mondo», chiosa l'assessore Chiorino assicurando che una delle Academy formative che la Regione sta pensando per rilanciare il comparto della formazione sarà a Vercelli.