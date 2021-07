Nuova presidente alla Casa di Riposo di Gattinara

Nuovo consiglio di amministrazione alla Casa di Riposo Patriarca di Gattinara: Elisa Roggia è il nuovo presidente, Luca Caligaris il vicepresidente, i consiglieri sono monsignor Franco Givone, Flavia Biancotto, Lorella Caraceto e Gualtiero Canova.

«La nostra casa di riposo - commenta la neo eletta presidente Elisa Roggia - è piccola ma ha saputo affrontare il difficile periodo legato alla pandemia nel migliore dei modi, grazie alla lungimiranza del nostro bravo direttore Paolo Vietti, infatti, in tutto questo brutto periodo siamo state una delle poche strutture a non avere mai avuto alcun caso di covid. Il nostro personale ha saputo affrontare ogni difficoltà nel migliore dei modi dimostrando professionalità e amore per il proprio lavoro, per questo a loro va il nostro ringraziamento».

Dal neo insediato CdA va «Un ringraziamento particolare allo storico presidente Marzio Segatto che ha saputo far crescere in questi anni la nostra struttura - aggiunge Roggia -. Oggi abbiamo davanti a noi un’importante sfida: far crescere la nostra piccola realtà sempre di più fornendo servizi di qualità abbinati a gentilezza e amore per tutti i nostri ospiti. Il compito che ci siamo dati è anche quello di far sì che la nostra realtà possa sempre più integrarsi nel tessuto sociale cittadino con eventi e iniziative dedicate. Nel prossimo futuro avvieremo una campagna informativa per farci conoscere e per agevolare nuovi ingressi e aiutare le famiglie in difficoltà. Buon lavoro a tutti».