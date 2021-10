Dai club service una borsa lavoro per la Diapsi

Una borsa lavoro per sostenere l'attività di una donna, utente della Diapsi, che da marzo è inserita nel laboratorio di sartoria Brein e che, con grande entusiasmo, sta dando il proprio contributo alla creazione di nuove linee di prodotti.

Si è concentrato intorno a questo obiettivo il service interclub di Rotary Vercelli, Rotary Sant'Andrea, Lions, Kiwanis e Soroptimist: nella mattina di martedì, nel chiostro di San Pietro Martire, è avvenuta la consegna dell'assegno a Lorena Chinaglia, presidente di Diapsi e "anima" del laboratorio.

Luca Brusotto (Kiwanis Club), Vincenzo Antona (Lions), Rita Chiappa (Soroptimist), Laura Minghetti (Rotary Club Sant'Andrea Vercelli, Santhià e Crescentino) e Luigi Omodei Zorini (Rotary Club Vercelli) hanno voluto essere presenti per suggellare la conclusione di un progetto comune che, dopo qualche anno di assenza, è stato fortemente riscoperto dopo lo scoppio della pandemia.

«Insieme - ha ricordato Brusotto - lo scorso anno ci siamo impegnati per l'acquisto di respiratori e di attrezzature che in quel momento erano fondamentali per affrontare il virus. Abbiamo un po' riscoperto il bello di lavorare per un obiettivo comune che, quest'anno, guarda all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate».

Il Rotary ha devoluto al progetto l'offerta fatta dalla socia Maria Ausilia Bellotti, mentre il Soroptimist ha espresso compiacimento per il fatto che la destinataria della borsa lavoro sia una donna.

Grande soddisfazione per tutti: per Chinaglia che, nonostante difficoltà e limitazioni, riesce a far ruotare quasi 20 persone intorno al laboratorio di San Pietro Martire, per i presidenti e, ovviamente per gli utenti stessi di Diapsi. Nella sala esposizione del laboratorio ci sono le nuove creazioni estive: dalle borsette con gli inserti intrecciati realizzati con le confezioni del caffè, ai nuovissimi borsoni mare. «Li abbiamo creati - spiega Chinaglia - riciclando i sacconi che contenevano il materiale utilizzato per la creazione delle aiuole di piazza Roma». Un vero esempio di economia circolare, com'è nella filosofia dell'associazione: chi ama gli oggetti unici e originali deve assolutamente fare una visita al laboratorio di San Pietro Martire per scoprire un mondo in cui creatività e solidarietà viaggiano a braccetto.