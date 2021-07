Trino, niente più contagi da due settimane

Trino prosegue nello sforzo di arrivare il prima possibile all'immunizzazione di tutti i cittadini e taglia il traguardo delle 8.199 dosi somministrate al centro vaccinale del Mercato Coperto da inizio campagna, che hanno interessato complessivamente 5.694 persone.

Così, mentre si aspettano gli ultimi passaggi per tornare covid free - dopo il piccolo focolaio che si era sviluppato negli ultimi giorni di scuola - il numero di persone vaccinate e in completa sicurezza è decisamente superiore rispetto alla media sia italiana che piemontese. A fornire un raffronto è il sindaco, Daniele Pane, nel report settimanale sull'andamento della campagna. «A Trino la prima dose è stata somministrata al 61,24%, in Italia al 53,3%, in Piemonte al 54,83%; la seconda dose a Trino è andata al 33,95%, in Italia al 29,5%, in Piemonte al 27,27%», scrive Pane.