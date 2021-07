Sacal cerca 30 persone da inserire nell'organico aziendale

Sacal di Carisio cerca con urgenza 30 persone tra operai, impiegati e quadri da inserire nell'attività aziendale.

In una nota si precisa che «E’ a rischio la produzione per carenza di personale: Sacal, a fronte di notevoli investimenti, riscontra serie difficoltà a implementare il proprio organico. Sacal è leader nella produzione dell’alluminio secondario: da decenni sul mercato nazionale ed europeo, ricicla e raffina scarti di alluminio per la produzione di leghe impiegate in tutti i settori, dall’automotive all’edilizia ed all’alimentare, in osservanza ai più stringenti dettami dell’economia circolare. Oggi, a fronte di rinnovate esigenze produttive, in un momento da tempo atteso, di fattiva ripresa economica, Sacal ricerca con difficoltà una trentina di profili lavorativi come operai generici, impiegati tecnici e dirigenti».

Chi interessato può inviare il proprio curriculum a personalesacalalluminio.com