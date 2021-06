Si capotta in risaia: ragazza trasportata in ospedale con l'elisoccorso

Grave incidente, nel pomeriggio di lunedì, intorno alle 15, sulla Strada delle Grange nei pressi di Lignana. Una donna, classe 1995, è stata portata in elisoccorso al Cto di Torino dopo essere finita fuori strada con la sua auto che si è poi capovolta nella risaia attigua alla provinciale.

Per estrarre la ferita è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli che, dopo aver liberato la ragazza, l'hanno affidata alle cure del 118: i sanitari hanno poi deciso di far intervenire l'elicottero per il trasporto al Cto di Torino dove sono in corso accertamenti.

Cause e dinamica dell'incidente sono al vaglio dei Carabinieri.