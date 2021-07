Borgosesia, centro estivo comunale con 204 bambini

Ha voluto esserci anche il sindaco Paolo Tiramani, lunedì mattina, al via del centro estivo di Borgosesia, per augurare buon lavoro e buon divertimento ai bambini ed agli animatori.

Il centro estivo durerà 4 settimane, da oggi al 30 luglio, e riprenderà per un’altra quindicina tra il 25 agosto e l’8 di settembre, le sedi dove si terrà sono tre: la scuola del Centro per primarie e scuole medie, la scuola dell’Infanzia di via Partigiani e la scuola dell’Infanzia di viale Rimembranze per i bimbi più piccini.

«Abbiamo avuto 204 iscrizioni – dice il sindaco – un numero elevato, che ci dà la misura del gradimento delle famiglie nei confronti di questo servizio, sia per i contenuti che per i costi. Ci siamo impegnati, come Comune, ad offrire un’opportunità a tutti, tenendo i costi calmierati in modo da configurare un servizio che sia d’aiuto alle famiglie di Borgosesia, senza incidere significativamente sulle loro casse. Per quanto riguarda i periodi – aggiunge Paolo Tiramani - dopo il full time dello scorso anno, indispensabile in un momento in cui non erano presenti altri centri estivi in città a causa della pandemia, siamo tornati al calendario pre-Covid, visto che il ventaglio di proposte si è nuovamente allargato grazie alle diverse iniziative di privati».

Tema del centro estivo 2021 è “Un viaggio in musica”, vengono proposti giochi, attività sportive, laboratori e arte scenica saranno in chiave musicale, con particolare riferimento alla musica a partire dagli Anni 50 del Novecento. Gli animatori sono professionisti di Ale.Mar, tra di loro ci sono anche esperti nelle arti sceniche e musicali, che coinvolgeranno i bambini in vere e proprie esperienze di spettacolo.

«Ho augurato a tutti buon lavoro – dice il sindaco – ma soprattutto buon divertimento: speriamo che questa estate 2021 segni finalmente il ritorno alla normalità, alla serena convivenza e al piacere dello stare insieme, importante a tutte le età ma indispensabile per i nostri bambini, che tanto hanno patito l’obbligo di isolamento degli scorsi mesi».