"Ruote nella storia": raduno sulle strade di Vincenzo Lancia

"Ruote nella storia", annuale raduno organizzato dall'Automobil Club Vercelli con il supporto di Aci Storico, fa tappa, domenica 4 luglio, a Varallo, per una giornata sulle tracce di Vincenzo Lancia.

La manifestazione, ideata con lo scopo di unire la passione per il motorismo storico e la conoscenza dei meravigliosi angolo nascosti della penisola, che nulla hanno da invidiare alle grandi città, sia per la loro bellezza, storia, arte e architettura, che per i prodotti tipici ed enogastronomici, viene ospitata quest’anno a Varallo, cittadina della Valsesia, famosa per il suo Sacro Monte, detto la Gerusalemme d’Italia, definito il più importante a livello nazionale, luogo ricco di spiritualità e delle opere di Gaudenzio Ferrari, pittore rinascimentale che qui ha operato e lasciato opere di straordinaria bellezza.

La manifestazione, dopo l’esposizione delle auto, la visita al Sacro Monte e pranzo offerto ai conducenti delle autovetture si conclude nel pomeriggio nel borgo di Fobello, luogo natale di Vincenzo Lancia, pilota e fondatore dell’omonima casa automobilistica, dove sarà possibile visitare il Museo Lancia ed il Museo del Puncetto, tipica lavorazione valsesiana del pizzo.

Le iscrizioni (CLICCANDO QUI TUTTI I DETTAGLI) vanno comunicate entro il 30 giugno alla sede Aci di Vercelli, compilando la scheda di iscrizioni e versando la quota prevista. Ai partecipanti, oltre a coppe e targhe, verranno consegnati il volume "L'auto, l'Aci e Vercelli" e prodotti tipici del territorio.