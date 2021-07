Asl Vercelli: il Sant'Andrea e il Santi Pietro e Paolo sono covid free

Dopo circa nove mesi gli ospedali di Vercelli e Borgosesia sono di nuovo covid free. Dopo il Santi Pietro e Paolo, che già da qualche settimana non registrava più ricoveri, da oggi, lunedì 28 giugno, anche al Sant'Andrea non c'è più alcun ricoverato positivo al covid-19.

Nei giorni scorsi la Regione aveva dato il via libera alla riconversione dei Covid hospital e al progressivo ritorno alle prestazioni ordinarie. Un cammino che la sanità vercellese aveva avviato dirottando su Borgosesia alcune prestazioni chirurgiche che erano state sospese durante le fasi più acute della pandemia.

«Davvero un'ottima notizia - commenta l'Asl in un post sui social - che testimonia il continuo calo dei contagi giornalieri in provincia».

Nei momenti più acuti della pandemia, oltre ai posti letto di Vercelli e Borgosesia, erano in funzione anche il reparto al Trompone di Moncrivello e i posti letto all'ostello Pinocchio di Varallo per i pazienti in via di guarigione.