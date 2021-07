Gattinara: multe fino a 500 euro contro la "mala movida"

Gattinara adotta misure severe contro le intemperanze del fine settimana: «La libertà di passare una serata insieme, dopo le restrizioni di quest'ultimo anno non può trasformarsi in uno “sfogatoio” in particolare per alcuni ragazzi che non hanno alcun rispetto per gli altri e per il bene pubblico», rileva il sindaco Daniele Baglione.

«In questi giorni - aggiunge il primo cittadino - ho incontrato le forze dell’ordine e i gestori dei locali e, insieme, abbiamo concordato alcune modalità operative per affrontare, nel nostro piccolo le problematiche di quella che ormai a livello nazionale viene definita: mala movida. Ho dunque firmato un’ordinanza che prevedrà le seguenti norme e le relative sanzioni fino a 500 euro di multa: per ragioni di sicurezza e decoro urbano, il divieto di vendita in contenitori di vetro, di bevande alcoliche e analcoliche, dopo le ore 21; la chiusura dei locali del centro storico alle 2 della notte tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica; lo spegnimento delle diffusioni sonore all'interno di pubblici esercizi e/o in aree esterne all'1 tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica; il divieto di detenzione e consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nei parchi, nei giardini e nelle ville aperte al pubblico, dall'una; il divieto di circolare nelle vie pubbliche dopo le 21 con bevande alcoliche in qualsiasi contenitore esse siano contenute; il divieto di gettare, abbandonare o lasciar cadere sul suolo pubblico bicchieri, bottiglie, rifiuti, immondizia o qualsiasi oggetto o liquido che insudici il suolo pubblico; il divieto di vendita e contrattazione di merci e servizi da venditori non autorizzati su tutto il territorio comunale; il divieto di acquisto di merci e servizi da venditori non autorizzati su tutto il territorio comunale; ai gestori di locali di somministrazione l’obbligo di pulizia delle aree pubbliche in prossimità e nelle vicinanze dei loro locali al momento della chiusura giornaliera dell’attività».

Misure severe che hanno come obiettivo garantire il decoro della città e la serenità dei cittadini.

«È questa la soluzione? Probabilmente no - rileva il sindaco -. La vera soluzione sta nella responsabilità individuale e nel rispetto degli altri, in una sola parola: educazione. Ma visto che tale parola, per alcuni, è sconosciuta, l’unico strumento a disposizione è questo. Le forze dell’ordine e i gestori dei locali, insieme al Comune, ce la metteranno tutta per continuare a far vivere una giusta libertà alle persone educate e per bene. Tutti coloro che invece vivono solo per se stessi e credono di poter fregarsene degli altri non sono i benvenuti e, se non rispettano le regole, devono essere sanzionati e accompagnati all’uscita».