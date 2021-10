Da lunedì niente più mascherina all'aperto

Un nuovo passo avanti verso il ritorno alla normalità: da lunedì 28 giugno, non sarà più necessario indossare la mascherina all’aperto in zona bianca, tranne che in Campania, che ha deciso di mantenere l'obbligo sia al chiuso che all’aperto. In ogni caso sarà sempre necessario portare con sé la mascherina e indossarla quando non sia possibile mantenere il distanziamento fisico. L'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto era stato introdotto lo scorso autunno, quando i contagi avevano iniziato a risalire e non era mai più stato tolto. In qualche modo, dunque, la data di di domani segna un appuntamento molto significativo.

Sarà invece obbligatorio indossare la mascherina al chiuso: nei negozi, nei centri commerciali e negli altri ambienti; al ristoranti e nei locali rimarranno le regole attuali, cioè la possibilità di non indossarla solo mentre si è seduti al tavolo.

Resta l'obbligo, ovviamente, anche sui mezzi pubblici che, in zona bianca, possono viaggiare all'80% della capienza e resta l'invito alla massima prudenza e a mantenere comportamenti attenti per evitare che la situazione possa rapidamente mutare.