Incendio a Cascine Strà: a fuoco una casa disabitata

Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vercelli e del distaccamento volontari di Santhià che, intorno all'1,30 sono intervenuti per l'incendio di una casa disabitata a Cascine Strà. L'incendio, le cui cause sono da accertare, ha interessato uno stabile composto da due piani e il tetto: nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta nel rogo: tutta l'area è stata messa in sicurezza e i Carabinieri si stanno occupando di ricostruire le cause dell'incendio.