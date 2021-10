«Videocamere e più sorveglianza anche per il rione Concordia»

Non sono solo gli abitanti del centro storico a lamentarsi per le intemperanze di chi, adottando un atteggiamento prepotente, arreca danni all'arredo urbano e disturbo alla quiete pubblica.

Una mozione del gruppo "Voltiamo Pagina" riporta all'attenzione dei mezzi di comunicazione e una garbata richiesta di intervento contenuta in un documento inviato lo scorso aprile alla Prefettura, al Comune e alle forze dell'ordine, da un gruppo di abitanti del rione Concordia.

Anche loro, già a inizio primavera, lamentano atteggiamenti poco rispettosi delle regole e del riposo altrui da parte di giovani che, alla sera, utilizzano la zona della piazza della chiesa e nella zona del centro incontro e della vicina rotonda come un improvvisato campo di calcetto, lanciando pallonate contro i muri, creando disturbo ai residenti e rispondendo in malo modo a chiunque facesse loro osservazioni.

Risposte sgarbate e talvolta velatamente minacciose che hanno creato anche apprensione tra le persone più anziane costrette a subire un atteggiamento decisamente troppo sopra le righe.

Nella segnalazione dei residenti anche una richiesta di maggiore sorveglianza: viene segnalato che diverse isole ecologiche vengono prese di mira da qualche residente maleducati ma anche da persone che approfittano della zona periferica per liberarsi di tutti i generi di materiali tra i quali anche materiali che Asm non rimuove nel corso dei normali servizi di raccolta dei rifiuti.

«Dopo essere venuti a conoscenza dei contenuti del documento - spiegano Andrea Conte, Paolo Campominosi e Roberto Scheda nella mozione protocollata venerdì - abbiamo proposto questo documento che impegna l'amministrazione a predisporre il posizionamento di una o più fototrappole nei pressi delle isole ecologiche del Rione maggiormente colpite dall’abbandono rifiuti; provvedere all’installazione di almeno una telecamera fissa nei pressi della rotonda che unisce via Martiri del Kiwu a via Monfalcone, punto nevralgico del rione, al fine di prevenire, individuare e, nei casi previsti, sanzionare eventuali comportamenti errati che vadano oltre l’abbandono di rifiuti; predisporre in collaborazione con il Comando di Polizia locale, compatibilmente con le disponibilità di organico, un incremento dei passaggi di pattugliamento delle volanti in servizio, considerata anche la presenza della sede del Comando nel Rione stesso».

I consiglieri suggeriscono inoltre di sviluppare canali di comunicazione diretti come Social network o app dedicate, che semplifichino e velocizzino la segnalazione di eventuali criticità alle forze dell’ordine preposte e, in caso di risultati positivi di «valutare la possibilità di estendere, in caso di risultati positivi, tale modello di prevenzione all’inciviltà e al degrado sull’intero territorio cittadino».

Nel corso della primavera proprio il rione Concordia è stato al centro di un intervento straordinario di pulizia e riqualificazione dell'ex diamante, oltre che di piccoli interventi di manutenzione (anche sul centro incontro) finalizzati a rendere più vivibile un rione popoloso sul quale amministrazione comunale e Atc hanno in programma un importante investimento di miglioramento degli stabili di edilizia residenziale e dove l'amministrazione intende decentrare una serie di servizi soprattutto a beneficio della popolazione più anziana.