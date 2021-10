Locarni: «Contro la mala movida repressione ma anche progetti educativi»

Riceviamo e pubblichiamo.

La “mala movida” a Vercelli, come in molte altre città italiane è un mal costume che sfocia in comportamenti illeciti, i quali dovranno gioco forza prevedere una forte repressione ma dovrà essere accompagnata da un percorso educativo non solo verso i ragazzi, rei di tali comportamenti, ma anche verso i genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Un percorso non privo di molte difficoltà ma che dev’essere affrontato, nel rispetto di tutti e per rispetto di chi si trova, suo malgrado, vittima di tali comportamenti negativi.

Sindaco e Prefetto nonché tutte le forze dell’ordine stanno affrontando il problema, quest’ultimo dovrà vedere ulteriori step di miglioramento. Vercelli non merita tutto ciò e tantomeno lo meritano quei cittadini, la quasi totalità, che del rispetto altrui fanno un’ordinaria quotidianità.