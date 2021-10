Da Ecoconsult North West per la sicurezza delle aziende VIDEO

Ecoconsult nasce nel 1995 per rispondere in modo efficace alle richieste delle imprese che si confrontavano, per la prima volta, con temi aziendali al tempo ancora poco trattati, come sicurezza sui luoghi di lavoro, certificazioni di qualità e leggi ambientali.

Da quel momento in poi, in oltre 25 anni di attività, la società si è trasformata in un gruppo, il Gruppo Ecoconsult, con sedi dislocate al nord Italia ed headquarter Milano. Attualmente è una delle aziende leader nel settore, operante in tutto il territorio nazionale. Il Gruppo Ecoconsult è da sempre legato al mondo dei Dottori Commercialisti in qualità di partner, per supportare le imprese in campi o in settori non gestiti o non trattati dai commercialisti stessi. La collaborazione oggi prevede quasi 800 studi.

Ecoconsult North West è la società del Gruppo Ecoconsult che opera nel territorio del Nord Ovest. Riferimento molto importante per le aziende del territorio, è specializzata in progetti relativi alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione incendi. Oltre ai servizi di consulenza in materia di Sicurezza sul Lavoro, HACCP e Igiene Alimentare e Privacy, il team North West è specializzato in:

FORMAZIONE

Organizza Corsi con docenti altamente specializzati sia per gli Addetti alla Gestione delle Emergenze come il corso di Primo Soccorso e il corso Antincendio che per gli addetti alla conduzione di attrezzature da lavoro come Carrelli Elevatori, Piattaforme Elevabili, Gru per Autocarro, Macchine Movimento Terra e Trattori.

PRESIDI ANTINCENDIO

Supporto qualificato alle aziende nella scelta, nel controllo e nella manutenzione dei presidi antincendio. Ecoconsult North West è una società accreditata da Regione Piemonte, come Ente di Formazione.

Per informazioni: Ecocounsult North West - Località Giare, 11 - 13019, Varallo, VC Tel: 0163 735918